مقتل أربعة من الروهينغا في إطلاق نار بمخيم للاجئين في بنغلادش

قتل أربعة من اللاجئين الروهينغا في إطلاق نار بين مجوعتين انفصاليتين في بنغلادش، على ما قالت الشرطة الاربعاء، في مؤشر جديد على تدهور الأمن في مخيمات اللجوء البالغة الاكتظاظ في هذا البلد.



وقال قائد الشرطة المحلية شميم حسين لوكالة فرانس برس إن إطلاق النار الذي استمر ساعة وقع بين مجموعة "جيش أراكان" ومجموعة "منظمة تضامن الروهينغا".



وأوضح أن أربعة من اللاجئين الروهينغا قُتلوا وأصيب اثنان بجروح خطرة.