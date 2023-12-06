بوتين في أبوظبي في جولة نادرة للشرق الأوسط

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أبوظبي، وفق وسائل إعلام روسية، في المحطة الأولى من زيارة دبلوماسية إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.



وتهدف هذه الزيارة إلى مناقشة النزاع الإسرائيليّ الفلسطينيّ وإنتاج النفط.