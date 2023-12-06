هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة تضم قوات أميركية في العراق

تعرّضت قاعدة عسكرية تضمّ قوات أميركية وقوات في التحالف الدولي في غرب العراق لهجوم بـ"طائرة مسيّرة"، كما أفاد مسؤول عسكري أميركي وكالة فرانس برس، بدون أن يسفر الهجوم عن إصابات وأضرار.



وقال مسؤول عسكري أميركي: "صباح الأربعاء تمّ إطلاق طائرة مسيّرة ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية في قاعدة عين الأسد في العراق".



ولفت الى أنه لم تسجل إصابات أو أضرار.



وتبنّت "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضمّ فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي، هذا الهجوم. وكانت تبنّت كذلك معظم الهجمات التي شنّت ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا منذ أسابيع.



ورداً على تلك الهجمات، شنّت واشنطن عدة ضربات في العراق على مقاتلين في فصائل متحالفة مع إيران.