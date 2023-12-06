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القضاء الإيراني يحكم على واشنطن بدفع 50 مليار دولار تعويضا لاغتيال اللواء سليماني

أخبار دولية
2023-12-06 | 06:17
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القضاء الإيراني يحكم على واشنطن بدفع 50 مليار دولار تعويضا لاغتيال اللواء سليماني
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القضاء الإيراني يحكم على واشنطن بدفع 50 مليار دولار تعويضا لاغتيال اللواء سليماني

حكمت محكمة إيرانية على الإدارة الأميركية بدفع تعويضات بحوالى 50 مليار دولار لاغتيال أبرز قادتها العسكريين اللواء قاسم سليماني عام 2020 في العراق، على ما أعلنت السلطة القضائية الأربعاء.
    
وأعلن موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أنه "بعد شكوى رفعها 3318 مواطنا في كل أنحاء البلاد، حكمت المحكمة القانونية للعلاقات الدولية بفرعها الـ55 في طهران على الإدارة الأميركية وشخصيات حكومية أميركية بدفع تعويضات وغرامة عن الأضرار المادية والمعنوية لجريمة الاغتيال تبلغ 49 مليارا و770 مليون دولار".
     
وأدانت المحكمة في هذه القضية 42 شخصا وكيانا أميركيا بينهم دونالد ترامب ومسؤولون في إدارته، بحسب الموقع.

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