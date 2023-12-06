الأمم المتحدة: الفلسطينيون في قطاع غزة يعيشون في رعب مطلق

الأمم المتحدة: الفلسطينيون في قطاع غزة يعيشون في رعب مطلق

أعلن المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الأربعاء أن الفلسطينيين في قطاع غزة يعيشون في "رعب مطلق يتفاقم"، متحدثًا خلال مؤتمر صحافي في جنيف.



وقال تورك إنه بعد شهرين على الهجمات المروعة التي نفذتها حماس ومجموعات فلسطينية مسلحة أخرى على إسرائيل، ما زال المدنيون في غزة يتعرضون لقصف إسرائيلي متواصل ولعقاب جماعي.



ودعا إلى وقف فوري للأعمال العسكرية وإطلاق سراح جميع الرهائن.