الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينتين تُهربان 4.5 مليون لتر من الوقود

أعلن الحرس الثوري الإيراني احتجاز سفينتين تُهربان 4.5 مليون لتر من الوقود.



ونقلت وكالة فارس للإنباء عن قائد المنطقة الخامسة لبحرية الحرس الثوري الإيراني، تأكيدهُ انه تمّ القبض على ثلاثة عشر فردًا من أفراد الطاقمِ الأجنبيّ في السفينة الاولى، اضافةً الى واحد وعشرين 21 بحاراً على متنِ السفينة الثانية.



ولم توضح ايران بعد هويةَ السَفينتين ولا الوجهة الاخيرة، الا انّها كشفَت ان العملية تمّت بعد ثلاثة أيام من الرصد الاستخباري.