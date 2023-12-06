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الإتحاد الأوروبي يريد أن يشكل مؤتمر المناخ بداية نهاية الوقود الأحفوري

أخبار دولية
2023-12-06 | 06:32
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الإتحاد الأوروبي يريد أن يشكل مؤتمر المناخ بداية نهاية الوقود الأحفوري
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الإتحاد الأوروبي يريد أن يشكل مؤتمر المناخ بداية نهاية الوقود الأحفوري

الإتحاد الأوروبي يريد أن يشكل مؤتمر المناخ بداية نهاية الوقود الأحفوري

أكد المفوض الأوروبي المكلف شؤون المناخ فوبكه هويكسترا الأربعاء خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) المنعقد في دبي أن الإتحاد الأوروبي يرغب في أن يتيح المؤتمر تسريع خفض إنبعاثات غازات الدفيئة "إعتبارًا من هذا العقد".
     
وقال هويكسترا الذي وصل للتو إلى دبي للمشاركة في الأسبوع الثاني والأخير من مفاوضات المناخ: "أريد أن يكون مؤتمر المناخ بداية نهاية الوقود الأحفوري". وأضاف: "علينا أن نتخلص من مصادر الطاقة الأحفورية".
     
وموقف الإتحاد الأوروبي ليس جديدًا لكن يأتي تأكيده بشكل واضح على لسان المفوض في لحظة حساسة من محادثات المناخ إذ لم يحرز المفاوضون تقدمًا نحو التوصل إلى حل وسط بعد خمسة أيام من المباحثات.
     
وشدد هويكسترا على أحد أهداف التكتل الذي يضم 27 دولة وهو أن يدرج في النص النهائي الذي يتم التفاوض عليه خلال المؤتمر أنه ينبغي بدء خفض إنبعاثات غازات الدفيئة قبل العام 2030.
     
وقال: "ليس لدينا بديل آخر سوى اتباع ما يقوله لنا العلماء". وأضاف: "يقولون لنا إننا في حاجة إلى تسريع وتيرة خفض الإنبعاثات، وعلينا أن نفعل ذلك في هذا العقد".

أخبار دولية

فوبكه هويكسترا

المناخ

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