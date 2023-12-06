البابا بعد تعرضه لوعكة صحية: الحرب خسارةٌ للجميعِ وربحٌ لصانعي السلاحِ

أكّد البابا فرنسيس مجددًا، أنّ الحربَ خسارةٌ للجميعِ وربحٌ لصانعي السلاحِ، فقط.



وبعد تعرضه لوعكةٍ صحية، شارك البابا، في قداس ووجّهَ تحيةً للمؤمنين.



ودعا إلى إحلالِ السلام.