أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مرصد كوبرنيكوس الأوروبيّ: عام 2023 سيكون الأكثرَ حرًّا في التاريخ المسجَّل

أخبار دولية
2023-12-06 | 07:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مرصد كوبرنيكوس الأوروبيّ: عام 2023 سيكون الأكثرَ حرًّا في التاريخ المسجَّل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مرصد كوبرنيكوس الأوروبيّ: عام 2023 سيكون الأكثرَ حرًّا في التاريخ المسجَّل

أعلن مرصدُ "كوبرنيكوس الأوروبيّ" أنّ العام 2023 سيكون الأكثرَ حرًّا، في التاريخ المسجَّل، بعد أن كان تشرين الثاني الماضي "استثنائيًا"، إذ أصبح سادسَ شهر على التوالي يحطّمُ أرقامَ حرًّا قياسية.

وأتى هذا الإعلانُ، ليضعَ ضغوطًا إضافيةً على المفاوضاتِ الجارية، في مؤتمرِ الأمم المتحدة للمُناخ (كوب 28) المنعقد، في دبي.

آخر الأخبار

أخبار دولية

كوبرنيكوس

الأوروبيّ:

سيكون

الأكثرَ

حرًّا

التاريخ

المسجَّل

LBCI التالي
فرنسا "تستنكر القصف الإسرائيلي" الذي أودى بجندي لبناني
البابا بعد تعرضه لوعكة صحية: الحرب خسارةٌ للجميعِ وربحٌ لصانعي السلاحِ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
01:47

هل سيكون العام 2023 "الأكثر حرّاً" في التاريخ المسجّل؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-16

المرصد الأوروبيّ للنزاهة: عدم التعامل مع ملف الغاز في لبنان على قاعدة "النكايات السياسية"

LBCI
أخبار دولية
2023-10-05

مرصد كوبرنيكوس الأوروبي: شهر أيلول كان الأكثر حرّاً على الإطلاق الذي يسجّل على مستوى العالم

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-20

المرصد الأوروبيّ للنزاهة في لبنان: المسؤول عن الانهيار اللبنانيّ هو المصرف المركزيّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:39

بوتين يصل إلى السعودية محطته الثانية في جولته بالشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
10:23

إسرائيل توافق على بناء 1700 وحدة إستيطانية في القدس الشرقية

LBCI
أخبار دولية
08:47

الدبلوماسية الدولية تتحرك لخفض التصعيد في قطاع غزة... كيف كان المشهد ميدانيًا؟

LBCI
أخبار دولية
08:08

سفيرا سوريا لدى السعودية والجزائر يؤديان اليمين أمام الأسد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2023-12-04

مصممة أزياء من أصل كاميروني تبرز التصاميم الافريقية بأسلوب مختلف في باريس

LBCI
أخبار لبنان
09:06

الأشقر ينظم بالتعاون مع عبود لقاءً لمنظمي الرحلات السياحية

LBCI
منوعات
2023-10-31

عانت من الصداع بسبب نظاراتها...وما اكتشفته المراهقة بعد فحص عينيها كان خطيراً!

LBCI
أخبار لبنان
2023-12-05

ميقاتي استقبل السفير السعودي... وهذا ما جرى بحثه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:47

الدبلوماسية الدولية تتحرك لخفض التصعيد في قطاع غزة... كيف كان المشهد ميدانيًا؟

LBCI
أخبار لبنان
07:58

كيف هي الصورة على الجبهة الجنوبية اليوم؟

LBCI
أخبار لبنان
07:55

كيف كان مشهد وداع الشهيد في الجيش اللبنانيّ المقداد؟

LBCI
أخبار دولية
06:48

البابا بعد تعرضه لوعكة صحية: الحرب خسارةٌ للجميعِ وربحٌ لصانعي السلاحِ

LBCI
أخبار دولية
06:32

الإتحاد الأوروبي يريد أن يشكل مؤتمر المناخ بداية نهاية الوقود الأحفوري

LBCI
أخبار لبنان
02:12

الطرقات غارقة في المياه والمواطنون عالقون

LBCI
أخبار لبنان
01:11

الراعي في الجنوب الخميس في زيارة تفقدية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

بعد ضغوط أميركية... الكابينت الإسرائيلي يوافق على زيادة المساعدات لقطاع غزة

LBCI
رياضة
13:58

انجاز لبناني جديد في سباقات الشرق الاوسط للراليات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
14:04

التحكم المروري: تجمع للمياه على اوتوستراد الضبيه و الزلقا سبب بازدحام مروري كثيف و تجمع للمياه على طريق الجديدة محلة الاتحاد

LBCI
فنّ
06:34

الموت يُفجع أمل عرفة... "الله معك"

LBCI
منوعات
16:29

شكت والدته بتصرفاته وقررت تعقبه... عثرت عليه في سيارة معلمته في مشهد صادم!

LBCI
خبر عاجل
12:33

بلينكن: فرضنا قيودًا على التأشيرات تستهدف المتورطين في أعمال مخلة بالأمن والاستقرار في الضفة الغربية

LBCI
منوعات
12:56

انتحار زوجته دمّره ولكن ما اكتشفه عنها بعد وفاتها أذهله: حياة سرية وخيانات بالجملة وأكثر!

LBCI
منوعات
14:43

إيما ستون تتعرى بالكامل في هذا الفيديو... وهذا هو السبب! (صور وفيديو)

LBCI
أخبار لبنان
15:39

السيول تغرق الطرقات والسيارات وتحتجز المواطنين... (فيديوهات)

LBCI
منوعات
15:25

ابن الـ13 سنة وقف فوق والدته في سريرها ثم وقعت الفاجعة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More