مرصد كوبرنيكوس الأوروبيّ: عام 2023 سيكون الأكثرَ حرًّا في التاريخ المسجَّل

أعلن مرصدُ "كوبرنيكوس الأوروبيّ" أنّ العام 2023 سيكون الأكثرَ حرًّا، في التاريخ المسجَّل، بعد أن كان تشرين الثاني الماضي "استثنائيًا"، إذ أصبح سادسَ شهر على التوالي يحطّمُ أرقامَ حرًّا قياسية.



وأتى هذا الإعلانُ، ليضعَ ضغوطًا إضافيةً على المفاوضاتِ الجارية، في مؤتمرِ الأمم المتحدة للمُناخ (كوب 28) المنعقد، في دبي.