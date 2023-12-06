فرنسا "تستنكر القصف الإسرائيلي" الذي أودى بجندي لبناني

ندّدت فرنسا الأربعاء بالقصف الإسرائيلي الذي أودى بجندي لبناني، هو أول قتيل من المؤسسة العسكرية، منذ بدء التصعيد عند الحدود الجنوبية للبنان بين حزب الله وإسرائيل.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن فرنسا "تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار الاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل"، داعيا "جميع الأطراف" إلى "أقصى درجات ضبط النفس". وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات المسلحة اللبنانية "لم تكن هدفا للضربة" بل موقعا لحزب الله اللبناني.