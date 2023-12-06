سفيرا سوريا لدى السعودية والجزائر يؤديان اليمين أمام الأسد

أدى اليمين القانونية أمام الرئيس بشار الأسد، أيمن سوسان سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية، وماهر بدور سفيراً لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بحضور وزير الخارجية فيصل المقداد.



بعد ذلك، استقبل الأسد السفيرين سوسان وبدور، وزودهما بتوجيهاته.