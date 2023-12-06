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سفير جديد لسوريا لدى المملكة العربية السعودية...
أخبار دولية
2023-12-06 | 07:54
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سفير جديد لسوريا لدى المملكة العربية السعودية...
سفير جديد لسوريا لدى المملكة العربية السعودية...
في تطورٍ لافت في العلاقات بين السعودية وسوريا، أدى اليمين القانونية أمام الرئيس السوري بشار الأسد أيمن سوسان سفيرًا للجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية.
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