إسرائيل توافق على بناء 1700 وحدة إستيطانية في القدس الشرقية

إسرائيل توافق على بناء 1700 وحدة إستيطانية في القدس الشرقية

أفادت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية الأربعاء بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت في شكل نهائي على بناء 1738 وحدة إستيطانية في مستوطنة في جنوب شرق القدس الشرقية المحتلة.



وقالت حاغيت هوفران من المنظمة المناهضة للإستيطان لوكالة فرانس برس: "لولا الحرب لأثيرت ضجة كبيرة، إنه مشروع إشكالي للغاية بالنسبة لامتداد الدولة الفلسطينية بين جنوب الضفة الغربية والقدس الشرقية".