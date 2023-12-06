بوتين يصل إلى السعودية محطته الثانية في جولته بالشرق الأوسط

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض الأربعاء، بحسب وسائل إعلام روسية، في المحطة الثانية من جولة دبلوماسية تشمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بهدف مناقشة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإنتاج النفط.



وبدأ بوتين جولته في أبو ظبي حيث التقى الرئيس الأماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في رحلة خارجية نادرة خارج روسيا التي تحاول تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط وسط حصار غربي.