القصف الاسرائيلي استهدف عائلة مراسل "الجزيرة" مؤمن الشرافي في غزة

استهدف القصف الاسرائيلي عائلة مراسل قناة "الجزيرة" في قطاع غزة مؤمن الشرافي، ما أدى الى سقوط 21 شخصا من أسرته بينهم والده ووالداته.