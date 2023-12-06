الحوثيون في اليمن يتبنون هجمات صاروخية جديدة على اسرائيل

تبنى المتمردون الحوثيون في اليمن الأربعاء هجمات جديدة ضد اسرائيل بعدما أعلن الجيش الاسرائيلي انه اعترض صاروخا فوق البحر الاحمر.



وجاء في بيان للحوثيين المقربين من ايران نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، "أطلقت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف عسكرية للكيان الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".



واعلن الجيش الاسرائيلي من جهته انه "تم التعرف على صاروخ ارض-ارض في اتجاه الاراضي الاسرائيلية واعتراضه في منطقة البحر الاحمر".



واضاف في بيان ان الهدف لم يدخل الاراضي الاسرائيلية.