زيلينسكي: بوتين يعول على "انهيار" الدعم الغربي لأوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعول على "انهيار" الدعم الغربي لأوكرانيا، مشيرا الى أن الجيش الروسي "زاد الضغط بشكل كبير" على الجبهة.



وقال زيلينسكي خلال مؤتمر افتراضي لزعماء مجموعة السبع: "روسيا تأمل بشيء واحد فقط: أن تنهار وحدة العالم الحر العام المقبل. تعتقد روسيا أن الولايات المتحدة وأوروبا ستظهران ضعفا وستضعان حدا لدعمهما لأوكرانيا بالمستوى الملائم".