بايدن للكونغرس: المساعدة المالية لأوكرانيا "لا يمكن أن تنتظر أكثر"

بايدن: عدم التوافق على رصد أموال اضافية لأوكرانيا سيكون "أعظم هدية" لبوتين

نبه الرئيس الاميركي جو بايدن الاربعاء متوجها الى اعضاء الكونغرس الى ان تعطيل المساعدة المالية دعما لأوكرانيا "لا يمكن ان ينتظر أكثر"، مع استمرار الخلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول رزمة مساعدات جديدة لكييف.



واعتبر بايدن ان عدم التوافق على رصد أموال اضافية لأوكرانيا سيكون "أعظم هدية" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا ان الاخير اذا نجح في السيطرة على أوكرانيا "فلن يقف عند هذا الحد".