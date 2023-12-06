مجموعة السبع تجدد تأكيد دعمها لحل الدولتين في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين

جدد قادة دول مجموعة السبع تأكيد دعمهم لحل الدولتين في النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين، وذلك في بيان صدر اثر اجتماع افتراضي عقدوه الاربعاء.



وجاء في البيان: "نبقى ملتزمين (قيام) دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين الذي يمكّن الاسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن".