استقالة وزير الهجرة البريطاني غداة توقيع معاهدة مع رواندا حول ترحيل مهاجرين

قدم وزير الهجرة البريطاني الاربعاء استقالته بعدما نشرت الحكومة قانونا معجلا يتعلق بمعاهدة مثيرة للجدل وقعت مع رواندا وتنص على اعادة مهاجرين الى هذه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.



وقال وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي للنواب إن روبرت جينريك استقال، في خطوة تزيد من الضغط على رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك.