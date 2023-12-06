رئيس مؤتمر المناخ يدعو الدول إلى إيجاد "أرضية تفاهم"

قبل ستة أيام من موعد انتهاء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب28)، دعا رئيسه الإماراتي سلطان الجابر مساء الأربعاء الدول إلى إيجاد "أرضية تفاهم" بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي "طموح جدًا" بحلول الثلاثاء، مطالبًا بإنهاء أعمال المؤتمر في الموعد المحدّد.



وقال في ختام جلسة عامة تختتم أعمال الأسبوع الأول من المؤتمر: "نشكر الأطراف على انخراطهم البنّاء وندعوكم إلى التحلي بروحية التوافق والانفتاح نفسها" خلال الأيام الستة المقبلة. وأضاف: "كل الخيارات ووجهات النظر تبقى مطروحة على الطاولة".