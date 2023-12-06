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وزير الخارجية الإسرائيلي: ولاية غوتيريش تمثّل "تهديداً للسلام العالمي"

أخبار دولية
2023-12-06 | 17:45
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وزير الخارجية الإسرائيلي: ولاية غوتيريش تمثّل &quot;تهديداً للسلام العالمي&quot;
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وزير الخارجية الإسرائيلي: ولاية غوتيريش تمثّل "تهديداً للسلام العالمي"

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين أنّ ولاية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمثّل "تهديداً للسلام العالمي" بعد أن طلب الأخير تفعيل آلية نادرة في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة.
     
وقال كوهين في منشور على منصّة إكس إنّ "ولاية غوتيريش تمثّل تهديداً للسلام العالمي. إنّ مطالبته بتفعيل المادة 99 (من ميثاق الأمم المتحدة) والدعوة الى وقف لإطلاق النار في غزة يشكّلان دعماً لـ"حماس"".

أخبار دولية

إيلي كوهين

غوتيريش

غزة

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