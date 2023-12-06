مجموعة السبع تدعو الى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة

دعا قادة دول مجموعة السبع الذي اجتمعوا الاربعاء عبر تقنية الفيديو الى تحرك عاجل لمواجهة الازمة الانسانية في قطاع غزة، معلنين تأييدهم لهدنات جديدة ومكررين دعمهم قيام دولة فلسطينية.



وقال القادة في بيان: "نحن عازمون على العمل بتنسيق وثيق مع شركائنا بهدف المساهمة في توفير الظروف الضرورية سعيا الى حلول دائمة على المدى البعيد لغزة"، مؤكدين الحاجة الى العودة لعملية سلام أكثر شمولا.



وأضافوا: "نظل متمسكين بدولة فلسطينية في اطار حل (وفق مبدأ) الدولتين، يمكّن الاسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن".



في الوقت نفسه، اعتبر قادة مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وفرنسا والمانيا واليابان وايطاليا وكندا والمملكة المتحدة ان "من الضروري القيام بتحرك يبدو أكثر الحاحا لمواجهة تفاقم الازمة الانسانية في غزة والاقلال من الخسائر في صفوف المدنيين".



وقالوا: "ندعم ونشجع (اعلان) هدنات انسانية جديدة لتحقيق هذا الغرض".



واعربت مجموعة السبع عن "قلقها الشديد للتأثير المدمر (للنزاع بين اسرائيل وحماس) على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة"، داعية الى فتح "معابر جديدة"، تضاف الى معبر رفح عند الحدود مع مصر والذي تدخل المساعدات الانسانية عبره حاليا.