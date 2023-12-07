الرئيس الصيني يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي

التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين الخميس رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".



وقالت الوكالة الصينية الرسمية إنّ "الرئيس الصيني شي جينبينغ اجتمع مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بكين الخميس".



وقصد الزعيمان الأوروبيان العاصمة الصينية لحضور قمة بين الاتحاد الأوروبي والصين.



وستركّز القمّة بشكل خاص على الخلل التجاري بين الشريكين، والذي اتّسع في السنوات الأخيرة.