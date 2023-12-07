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شي: على الصين والاتحاد الأوروبي أن "يواجها معاً التحديات العالمية"
أخبار دولية
2023-12-07 | 00:10
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شي: على الصين والاتحاد الأوروبي أن "يواجها معاً التحديات العالمية"
رأى الرئيس الصيني شي جينبينغ الخميس أن على الصين والاتحاد الأوروبي أن "يواجها معا التحديات العالمية"، متحدثا بمناسبة قمة عقدت بين الطرفين في بكين.
وقال شي خلال لقاء مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "علينا أن نواجه معا التحديات العالمية ونعمل معا على نشر الاستقرار والازدهار في العالم".
أخبار دولية
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التالي
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