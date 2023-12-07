فون دير لايين تدعو لمعالجة "الاختلالات في التوازنات والخلافات" بين بروكسل وبكين

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس إلى معالجة "الاختلالات في التوازن والخلافات" بين الاتحاد الأوروبي والصين، بمناسبة أول قمة حضورية بين الطرفين منذ أكثر من أربع سنوات تجري في بكين.



وقالت فون دير لايين إن "الصين أهم شريك تجاري للاتحاد الأوروبي لكن هناك اختلالات واضحة في التوازن وخلافات علينا معالجتها".

