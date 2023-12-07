ثلاثة قتلى برصاص مسلّح أطلق النار داخل جامعة في لاس فيغاس قبل أن يُقتل

أعلنت شرطة لاس فيغاس مقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وإصابة رابع حالته حرجة برصاص مسلّح أطلق النار الأربعاء في حرم جامعة نيفادا بالمدينة الواقعة في غرب الولايات المتّحدة قبل أن يلقى مصرعه.



وقالت الشرطة في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) إنّه "وفقاً لمحقّقينا الموجودين في الموقع فإنّ ثلاثة ضحايا قضوا، وهناك رابع في حالة حرجة"، مشيرة إلى أنّ مطلق النار قضى أيضاً.



وتقع جامعة نيفادا على بُعد مسافة قصيرة من "لا فيغاس ستريب"، الشارع السياحي المزدحم بالفنادق وكازينوهات القمار.



وقالت الشرطة إنّها استجابت لبلاغات استغاثة قرابة منتصف النهار (20,00 ت غ)، مشيرة إلى أنّ عناصرها اشتبكوا مع مشتبه به داخل الحرم الجامعي حيث سُمع دويّ إطلاق نار في موقعين على الأقلّ.



وأظهرت لقطات تلفزيونية آليات تابعة للشرطة تتحرك بينما يتم إجلاء عشرات الشبان.



وبعد ثلاث ساعات من الحادث، واصلت الجامعة حضّ الناس على الاحتماء في أماكنهم، قائلة إنّ الشرطة تعمل على إخلاء كلّ مبنى على حدة.



وتوقفت الدراسة في الجامعات والمدارس المجاورة التي أغلقت ابوابها، بينما أعلنت إدارة الطيران الفدرالية توقف الرحلات الجوية إلى مطار دولي قريب.