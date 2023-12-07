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حادثة مروعة في روسيا: مراهقة تطلق النار وتقتل عدد من رفاقها في مدرسة قبل أن تنتحر



أطلقت مراهقة روسية النار على رفاقها في مدرسة في مدينة بريانسك قرب الحدود الأوكرانية الخميس ما أسفر عن مقتل تلميذة وإصابة خمسة آخرين وفق ما أعلن المحققون.



وقال المحققون "أحضرت فتاة تبلغ 14 عاما بندقية متعددة الذخيرة إلى المدرسة استخدمتها لإطلاق النار على زملائها في الصف". ونتيجة لذلك "قُتلت تلميذة وأصيب خمسة تلاميذ قبل أن تنتحر" مطلقة النار.