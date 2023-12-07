أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هوكشتاين: واشنطن لا تزال تريد التطبيع بين السعودية وإسرائيل

أخبار دولية
2023-12-07 | 04:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هوكشتاين: واشنطن لا تزال تريد التطبيع بين السعودية وإسرائيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هوكشتاين: واشنطن لا تزال تريد التطبيع بين السعودية وإسرائيل


اعلن مبعوث الطاقة الأميركي آموس هوكشتاين اليوم الخميس إنه لا يعتقد أنه ينبغي التخلي عن الأمل بشأن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل وأن الأمر لا يزال هدفا للولايات المتحدة رغم الحرب الدائرة في غزة.

وقالت مصادر مطلعة على تفكير السعودية لرويترز قبل شهرين إن السعودية جمدت الخطط المدعومة من الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وسط تصاعد الحرب بين مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والقوات الإسرائيلية.

وقال هوكشتاين متحدثا على هامش فعالية في الإمارات "أعتقد أنه ليس كل طريق طريقا مستقيما وأحيانا يسير في اتجاهات مختلفة أولا. لكن الهدف لا يزال هو نفسه".

وأضاف بحسب رويترز، "نظل ملتزمين بهدف التكامل الإقليمي، ولا يتعلق الأمر بالمملكة العربية السعودية وإسرائيل فحسب، بل يجب أن يكون أوسع من ذلك بكثير".

وتابع قائلا "لا أعتقد أننا نغير اتجاهاتنا، ولا أعتقد أن هذا الصراع يجب أن يفعل ذلك. في الواقع، يجب أن يكون هذا الصراع بمثابة تذكير لنا بأننا إذا لم نتجه نحو التكامل الإقليمي والسلام والأمن - فهذا هو البديل".

آخر الأخبار

أخبار دولية

واشنطن

التطبيع

السعودية

وإسرائيل

LBCI التالي
مقتل شخص بهجوم مسيرات على موانئ أوكرانية
حادثة مروعة في روسيا: مراهقة تطلق النار وتقتل عدد من رفاقها في مدرسة قبل أن تنتحر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-12-05

واشنطن: حماس لا تريد أن تفضح نساء تحتجزهن رهينات ما تعرضن له

LBCI
خبر عاجل
2023-10-22

وزير الخارجية الإيراني: نحذر واشنطن وإسرائيل بأن كل الاحتمالات واردة إذا لم تتوقف الجرائم ضد المدنيين بغزة

LBCI
أخبار دولية
2023-10-14

السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
2023-10-14

أ.ف.ب: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:57

الرئيس الإيراني في موسكو

LBCI
أخبار دولية
06:34

مقتل شخص بهجوم مسيرات على موانئ أوكرانية

LBCI
أخبار دولية
03:40

حادثة مروعة في روسيا: مراهقة تطلق النار وتقتل عدد من رفاقها في مدرسة قبل أن تنتحر

LBCI
أخبار دولية
01:20

الفيليبين تتهم موالين لتنظيم الدولة الإسلامية بتفجير قداس للكاثوليك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:36

نادين الراسي تثير بلبلة في مركز التسوّق... هذا ما فعلته قبل الأعياد المجيدة (فيديو)

LBCI
منوعات
2023-12-05

تظاهرت بأنها في الـ 14 من عمرها وقامت بمراسلة أولاد على سناب شات قبل التحرش بأحدهم... هذا ما قالته لضحاياها!

LBCI
فنّ
07:08

وجيه صقر ينجو من حادث سير مروّع

LBCI
أخبار لبنان
09:19

محافظ بيروت كرم رجل الأعمال حسن حريري لجهوده في تنمية قدرات فوج حرس بيروت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:12

المتحدث باسم الخارجية الأميركية جدد موقف واشنطن من رفض إقامة منطقة عازلة في غزة

LBCI
أخبار دولية
17:06

نتنياهو دعا الصليب الأحمر الدولي الى التوجه الى قطر... لماذا؟

LBCI
أخبار دولية
16:42

المتحدث باسم الجيشِ الإسرائيلي: هاجمنا قيادات لحزب الله في جبهة الشمال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

البطاقة الخضراء تدخل عالم كرة القدم من الباب العريض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

تعرفوا معنا على "بيت الإستدامة" الإماراتي في المنطقة الخضراء على هامش COP28

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

التطوع يجمع الصليب الأحمر اللبناني بالهلال الأحمر الفلسطيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

هل تم تحديد موعد لنهاية العملية الإسرائيلية في قطاع غزة... وماذا عن الموقف الأميركي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في يوم واحد... الرئيس الروسي في الإمارات والسعودية

LBCI
أخبار دولية
13:32

القصف الاسرائيلي استهدف عائلة مراسل "الجزيرة" مؤمن الشرافي في غزة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
09:53

شعرت بالذنب حيال خيانتها لزوجها...ورغم حبها الكبير لعشيقها هذا ما فعلته!

LBCI
منوعات
15:25

وفاة امرأة أمام زوجها خلال شهر العسل...إليكم التفاصيل المروعة!

LBCI
منوعات
13:20

دفعها إلى غرفة جانبية في أحد المطاعم واغتصبها...إليكم ما فعله النادل مع السائحة!

LBCI
خبر عاجل
14:59

ميشال ضاهر لـحوار المرحلة: مرشحنا الى حد اليوم هو جهاد أزعور واذا دعا الرئيس بري الى جلسة سننتخبه والمواجهة ما زالت بين أزعور وفرنجية وأتمنى أن يكون العماد جوزيف عون الخيار الثالث

LBCI
خبر عاجل
03:29

المتحدث بإسم وزارة الخارجية الاميركية سام ويربيرغ للـLBCI: لا جديد في زيارة هوكستين ولا رابط بين مفاوضات ترسيم الحدود والوضع مع اسرائيل وترسيم الحدود سيؤدي الى فائدة اقتصادية للشعب اللبناني

LBCI
خبر عاجل
15:36

كيربي: مستمرون بإرسال المساعدات العسكرية إلى إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد حماس

LBCI
خبر عاجل
04:33

الراعي من صور: الحرب غير محصورة في غزّة ونخاف من امتدادها ونريد السلام وسنزور المراجع الإسلامية والمسيحية في المدينة كي نقول للجنوبيين نحن معكم وإلى جانبكم

LBCI
منوعات
09:37

"اعتقدت أن شيئًا فظيعًا قد حدث"... وقف شرطيان على باب منزل ممثلة اباحية بسبب فيديو: ما علاقة الملابس الداخلية؟ (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More