مقتل شخص بهجوم مسيرات على موانئ أوكرانية



قُتل شخص ولحقت أضرار بالبنى التحتية للموانئ في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، جراء هجوم جديد شنته مسيّرات روسية ليلاً، حسبما أعلنت السلطات في البلاد الخميس، مؤكدةً إسقاط 15 مسيّرة من أصل 18.



وتشن روسيا هجمات بمسيّرات وصواريخ على أوكرانيا كل ليلة تقريباً منذ أشهر. وتشكل الموانئ المستخدمة خصوصاً لتصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، أهدافًا رئيسية لموسكو.



وأفاد المسؤول المحلي الأوكراني أوليغ كيبر بأنّ القوات الروسية شنّت هجوماً على منطقة إسماعيل القريبة من الحدود مع رومانيا بطائرات مسيّرة، وذلك "على مدى ساعتين تقريباً".



وأضاف أنّ "البنى التحتية لموانئ" نهر الدانوب تمّ استهدافها، ما أدى الى اندلاع النيران في مستودع ومصعد صناعي وشاحنات.

