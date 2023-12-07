الرئيس الإيراني في موسكو

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الى موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ان تتناول المباحثات المرتقبة بين الرئيسين العلاقات الثنائية، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية، والقضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في قطاع غزة.