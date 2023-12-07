إردوغان يعتبر أن تركيا واليونان قادرتان على حلّ "كلّ المشاكل" بينهما

أكّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن لأنقرة الإرادة لحل جميع النزاعات العالقة مع اليونان، وذلك في تصريحات الخميس من أثينا التي يزورها للمرة الأولى منذ العام 2017.



وقال إردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "لا توجد أي مشكلة لا يمكن حلّها بيننا"، مشيرًا إلى رغبته في تحويل "بحر إيجه إلى بحر سلام وتعاون".