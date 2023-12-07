زلزال بقوة 7,3 درجات يضرب جنوب فانواتو في المحيط الهادئ

ضرب زلزال بقوة 7,3 درجات جنوب فانواتو عند الساعة 12,56 بتوقيت غرينتش الخميس، على ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي.



وقال المركز إن الزلزال سجّل على عمق 35 كيلومترًا على بعد نحو 23 كيلومترًا جنوب بلدة إيسانجيل.