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"حماس" في نداء الى الأمة وأحرار العالم: للخروج بحشود هادرة غدا الجمعة

أخبار دولية
2023-12-07 | 08:55
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"حماس" في نداء الى الأمة وأحرار العالم: للخروج بحشود هادرة غدا الجمعة

توجهت حركة "المقاومة الاسلامية" - "حماس"، بنداء إلى "الأمة العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم"، داعية اياهم الى الاتحاد مع غزة وفلسطين حتى يتوقف العدوان. 

وجاء في النداء:

"أمام استمرار الاحتلال النازي في حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني، على مدار شهرين، ضد أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، فإننا نتوجه بالنداء إلى جماهير أمتنا العربية والإسلامية، بعلمائها ورجالها ومؤسساتها وقواها الحية إلى الخروج بحشود هادرة غدا الجمعة، وكل الأيام المقبلة في كل المدن والعواصم والساحات، والمشاركة الفاعلة في مسيرات وتظاهرات تضامنية مع أهلنا في قطاع غزة وضاغطة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية لكل أنحاء قطاع غزة ووقف العدوان الصهيوني على الأبرياء العزل.

كما نجدد دعوتنا إلى الأحرار وأصحاب الضمائر الحية في كل العالم، إلى مواصلة وتصعيد حراكهم الجماهيري العالمي الرافض لجرائم الاحتلال، والمتضامن مع شعبنا وقضيته العادلة ونضاله المشروع والداعي إلى وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد الأطفال والنساء والمدنيين، ولنتحد جميعا غدا الجمعة وفي الأيام المقبلة، ولنعبر عن تضامننا مع غزة وفلسطين وضد جرائم الاحتلال حتى يتوقف العدوان".

أخبار دولية

حماس

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فلسطين

حشود

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