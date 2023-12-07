وزارة الصحة التابعة لحماس: ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 17177 شخصا

بلغت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة 17177 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.



وأفادت الوزارة في بيان بـ"استشهاد 350 (شخصا) خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية ليرتفع عدد الشهداء إلى 17177 وأكثر من 46 ألف إصابة".



وتشكّل النساء والأطفال الغالبية من عدد القتلى.

