البرلمان الدنماركي يقرّ قانونا يحظر إحراق المصحف

أقرّ البرلمان الدنماركي قانونا يحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية ويحظر عمليا إحراق المصحف بعدما أثارت خطوات كهذه في الأشهر الماضية، غضبا في دول مسلمة.



وتم تمرير مشروع القانون الذي يحظر "المعاملة غير اللائقة للنصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها" بأغلبية 94 صوتا مقابل 77 صوتا معارضا في البرلمان المؤلف من 179 مقعدا.