مقتل مدني إسرائيلي جراء صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان

قُتل مدني إسرائيلي بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان في اتجاه شمال إسرائيل، في ظل تبادل القصف المتواصل عبر الحدود بين حزب الله وإسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة.