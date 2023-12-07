بوتين وولي العهد السعودي يحثان منتجي النفط على الالتزام بخفض الإنتاج

استغل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا نادرا عقداه الأربعاء في الرياض، لحث منتجي النفط على الالتزام بخفض الإنتاج الذي سبق وتعهدوا به، على ما ذكر بيان الخميس.



وجاءت زيارة بوتين إلى العاصمة السعودية مع تواصل انخفاض أسعار النفط، إذ أغلق النفط الأميركي (خام غرب تكساس الوسيط) دون 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ تموز.



وبدأ المحللون يطرحون احتمال أن تقرر السعودية فجأة زيادة الانتاج، مذكرين بالتحرك الذي اتخذته المملكة في عام 2014 لمواجهة ارتفاع الإنتاج الأميركي.



وفي اجتماع في الرياض، سلط بوتين والأمير محمد، الحاكم الفعلي للمملكة، أكبر مصدّر للنفط في العالم، الضوء على عمل تحالف "أوبك بلاس" الذي يضم 23 من الدول المنتجة "في تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية".



كما أعرب بوتين والأمير محمد عن "بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وضرورة حماية المدنيين" خلال الحرب التي دخلت شهرها الثالث الخميس.