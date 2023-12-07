توقيف بيلاروسي بتهمة تنفيذ هجمات لصالح أوكرانيا طالت قطارين في سيبيريا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، توقيف مواطن بيلاروسي بتهمة تنفيذ هجمات تخريب لصالح أوكرانيا استهدفت قطارين في سيبيريا الشرقية.



وأكد جهاز الأمن الفدرالي الروسي في بيان أنّ مواطناً بيلاروسياً من مواليد العام 1971 أوقف في منطقة "أومسك" على خلفية "انفجارات في قطارين ينقلان منتجات نفطية في 29 و30 تشرين الثاني 2023" في بورياتيا في أقصى شرق روسيا.



وأضاف: "العمل الإرهابي هدف إلى تدمير البنى التحتية الحيوية للنقل والطاقة".



وأفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي بأن المشتبه به "اعترف" بوضع "ثماني عبوات ناسفة" على عربات الصهاريج في القطارين، بناء على أوامر من "أجهزة الأمن الأوكرانية".



وأضافت الأجهزة الأمنية الروسية أنه تلقى أيضًا تعليمات "من مواطن يعيش في ليتوانيا".



وأوضحت أنه عندما مر القطاران عبر نفق بيسولوف في سيفيرومويسك، الأطول في روسيا، وعلى مساره الالتفافي، "تم تفجير عبوات ناسفة"، ما أدى إلى اشتعال النيران في مخازن الوقود وتعطيل حركة المرور على الخط الرئيسي مؤقتًا.