فرنسا تنظر في فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

تنظر فرنسا في إمكان فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن العنف، ضد الفلسطينيين، في الضفة الغربية المحتلة.

وستثير وزيرة خارجيتها القضية على المستوى الأوروبيّ، خلال اجتماع، في بروكسل، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية.

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر، في مؤتمر صحافيّ أنّه يجب أن يتوقف هذا العنف وتقع على عاتق السلطات الإسرائيلية مسؤولية ضمان ذلك ومحاكمة مرتكبيه.

وقالت: "سنقوم أيضًا بتحمل مسؤوليتنا.”

وأوضحت أنّ الوزارة تدرس اتخاذ إجراءات لحظر دخول إلى الأراضي الفرنسية وتجميد الأصول على المستوى الوطنيّ والأوروبيّ.

وأكّدت أنّ الوزيرة كاثرين كولونا ستثير هذا الموضوع، في مجلس الشؤون الخارجية، الاثنين، في بروكسل.

وردًا على سؤال عن الموعد النهائيّ، أجابت لوجاندر أنّه تُحدّد الشخصيات المستهدفة.

وقالت: "نواصل محادثاتنا مع شركائنا الأوروبيين.

وأملت أن يُمكّن من المضي قدمًا على المستوى الوطنيّ والمستوى الأوروبيّ.