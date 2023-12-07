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علييف يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة في أذربيجان
أخبار دولية
2023-12-07 | 11:20
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علييف يدعو إلى انتخابات رئاسية مبكرة في أذربيجان
دعا الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الخميس، إلى انتخابات رئاسية مبكرة في شباط.
وأمر مرسوم نشرته الرئاسة المسؤولين بإجراء "انتخابات مبكرة" في السابع من شباط العام المقبل. وكانت الانتخابات مقررة سابقا في 2025.
أخبار دولية
إلهام علييف
انتخابات رئاسية
أذربيجان
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