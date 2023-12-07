بوتين يشيد بالعلاقات الروسية الإيرانية خلال استضافته رئيسي

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتطور العلاقات بين موسكو وطهران خلال استقباله في الكرملين نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي لمحادثات تناولت بشكل خاص الحرب بين إسرائيل وحماس.



وقال بوتين في مستهلّ اللقاء: "علاقاتنا تتطور بشكل جيد جدًا"، متحدثًا عن "مشاريع بنى تحتية كبيرة" مشتركة وتعاون في مجال الطاقة "وكلّ المجالات تقريبًا".



وأشار إلى أن موسكو وطهران ستوقعان في الأيام الأخيرة من كانون الأول اتفاقًا لإنشاء منطقة تجارة حرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي ترئسه موسكو ويضم جمهوريات سوفياتية سابقة.



ودعا رئيسي نظيره الروسي الذي زار الإمارات والسعودية الأربعاء، إلى زيارة طهران. وقبل بوتين الدعوة، من دون الإعلان عن موعد لهذه الرحلة.



وقال رئيسي: "نرى أن التفاعل مع بلدنا الصديق روسيا قد تقدم بشكل جيد في السنوات الأخيرة".



ودعا رئيسي مجددًا إلى "وقف القصف (الإسرائيلي) في أقرب وقت ممكن"، مضيفًا بحسب ترجمة روسية رسمية لتصريحاته "تمثل هذه القضية اليوم مشكلة ليس لمنطقتنا فحسب، بل أيضًا للإنسانية جمعاء".



واعتبر أن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بمثابة "إبادة" و"جريمة ضد الإنسانية" تحظيان بدعم من الولايات المتحدة الحليفة لإسرائيل.