مقتل طيارين سعوديين بتحطم مقاتلة خلال مهمة تدريبية

قتل طياران بتحطم مقاتلة سعودية من نوع "اف-15 اس ايه" خلال مهمة تدريبية في شرق المملكة الخميس، حسبما نقلت وكالة الأنباء الحكومية (واس) عن المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي.



وقال المالكي إنّ "حادث سقوط الطائرة وقع الساعة 12:50 ظهر الخميس وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران" في شرق المملكة الخليجية.



وأعلن استشهاد طاقمها، مشيرا الى أنّ "لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث".