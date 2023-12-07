قلق النازحين في سوريا من إيقاف مساعدات برنامج الأغذية العالميّ

أعرب نازحون في أحد مخيّمات شمال غرب سوريا عن استيائهم وقلقهم، في أعقاب إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إيقاف مساعداته في أنحاء البلاد اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

وأكد مدير مخيّم مرام في أطمة في ريف إدلب الشمالي علي فرحات لوكالة “فرانس برس” أنّ توقيف المساعدات على المخيمات سيزيد المعاناة أضعافًا.

وأعرب البرنامج الأمميّ، في بيان، عن إعلانه انتهاء مساعداته الغذائية العامة، في أنحاء سوريا في كانون الثاني 2024 ، بسبب نقص التمويل.

وقال البيان إنّ البرنامج سيواصل دعم الأسر المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية في أنحاء البلاد، من خلال تدخلات الاستجابة لحالات الطوارئ الأصغر والأكثر استهدافًا.

وأوضح البرنامج لوكالة “فرانس برس” أنّ هذا القرار يستند إلى التمويل وهو مشكلة يواجهها البرنامج، في أنحاء العالم.