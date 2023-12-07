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أرمينيا وأذربيجان تتعهدان اتخاذ خطوات لبناء الثقة وتطبيع العلاقات
أخبار دولية
2023-12-07 | 12:53
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أرمينيا وأذربيجان تتعهدان اتخاذ خطوات لبناء الثقة وتطبيع العلاقات
اتفقت أرمينيا وأذربيجان على اتّخاذ إجراءات ملموسة باتّجاه تطبيع العلاقات وتبادل سجناء الحرب، وفق ما جاء في بيان مشترك للبلدين الخميس.
واتفق الطرفان على اتّخاذ خطوات ملموسة تهدف لبناء الثقة وأكدا نية تطبيع العلاقات والتوقيع على اتفاق سلام.
ولفت البيان إلى أن باكو ستطلق سراح 32 من سجناء الحرب الأرمن بينما ستفرج يريفان عن جنديين أذربيجانيين.
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