أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
20
o
الجنوب
18
o
البقاع
10
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية يلتقون أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي
أخبار دولية
2023-12-07 | 15:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية يلتقون أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي
التقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية المملكة العربية السعودية، اليوم، في العاصمة الأميركية واشنطن، بأعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، وذلك بمشاركة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ونيابةً عن وزير خارجية تركيا السفير التركي لدى الولايات المتحدة الأميركية حسن مراد مرجان، حيث ترأس أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي غريغوري ميكس.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار الفوري، وحماية المدنيين العزل، وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي الإجراءات الفاعلة كافة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة.
وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وطالب أعضاء اللجنة بالعودة إلى مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
أخبار دولية
القمة العربية الإسلامية
مجلس النواب الأميركي
غزة
التالي
حادثة مروعة في روسيا: مراهقة تطلق النار وتقتل عدد من رفاقها في مدرسة قبل أن تنتحر
الفيليبين تتهم موالين لتنظيم الدولة الإسلامية بتفجير قداس للكاثوليك
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-11-21
اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة في روسيا: لإجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
أخبار دولية
2023-11-21
اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة في روسيا: لإجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
0
أخبار دولية
2023-11-18
حرب غزة: أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تبدأ غدا ووجهتها الاولى الصين
أخبار دولية
2023-11-18
حرب غزة: أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية تبدأ غدا ووجهتها الاولى الصين
0
آخر الأخبار
2023-11-12
ميقاتي للجزيرة: نتائج القمة العربية الإسلامية أفضل بكثير مما كنت أتوقع وأرجو ألا تبقى قراراتها حبرًا على ورق ولا أحد يستطيع أن يتحمل المجازر التي تحدث في غزة
آخر الأخبار
2023-11-12
ميقاتي للجزيرة: نتائج القمة العربية الإسلامية أفضل بكثير مما كنت أتوقع وأرجو ألا تبقى قراراتها حبرًا على ورق ولا أحد يستطيع أن يتحمل المجازر التي تحدث في غزة
0
أخبار دولية
2023-11-11
افتتاح القمة العربية الإسلامية الاستثنائية: دعوات إلى وقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية
أخبار دولية
2023-11-11
افتتاح القمة العربية الإسلامية الاستثنائية: دعوات إلى وقف إطلاق النار في غزة وإقامة دولة فلسطينية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
01:25
هجوم بصواريخ يستهدف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد
أخبار دولية
01:25
هجوم بصواريخ يستهدف السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد
0
أخبار دولية
01:19
أشتية: النتيجة المفضلة للنزاع أن تصبح حماس شريكًا صغيرًا في ظل منظمة التحرير الفلسطينية
أخبار دولية
01:19
أشتية: النتيجة المفضلة للنزاع أن تصبح حماس شريكًا صغيرًا في ظل منظمة التحرير الفلسطينية
0
أخبار دولية
01:07
وزير الخارجية البريطاني يدعو الكونغرس الأميركي إلى الموافقة على حزمة مساعدات لأوكرانيا
أخبار دولية
01:07
وزير الخارجية البريطاني يدعو الكونغرس الأميركي إلى الموافقة على حزمة مساعدات لأوكرانيا
0
أخبار دولية
00:55
بايدن يؤكد لنتانياهو "الحاجة الماسة لحماية المدنيين" في غزة
أخبار دولية
00:55
بايدن يؤكد لنتانياهو "الحاجة الماسة لحماية المدنيين" في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-11-25
نادين الراسي تغنّي وترقص... والسبب "إيمانها بالله كبير" (فيديو)
فنّ
2023-11-25
نادين الراسي تغنّي وترقص... والسبب "إيمانها بالله كبير" (فيديو)
0
آخر الأخبار
2023-11-08
زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب بحر باندا قبالة اندونيسيا
آخر الأخبار
2023-11-08
زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب بحر باندا قبالة اندونيسيا
0
فنّ
2023-11-22
دانييلا رحمة بكلمات مؤثرة في عيد الاستقلال: "يا ريت منعيّد بلا حروب"
فنّ
2023-11-22
دانييلا رحمة بكلمات مؤثرة في عيد الاستقلال: "يا ريت منعيّد بلا حروب"
0
منوعات
2023-12-05
خلال عودتهما من حفل خيري تشاجرا في السيارة... ما فعلته بحبيبها صادم!
منوعات
2023-12-05
خلال عودتهما من حفل خيري تشاجرا في السيارة... ما فعلته بحبيبها صادم!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:58
ليلُ الجنوبِ كما نهارُه .. قصفٌ عنيف وغارات جوية طالت القرى الحدودية
أخبار لبنان
16:58
ليلُ الجنوبِ كما نهارُه .. قصفٌ عنيف وغارات جوية طالت القرى الحدودية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:58
اسرائيل في مرمى المنظمات الدولية بسبب جرائم حرب بحق الصحافيين في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:58
اسرائيل في مرمى المنظمات الدولية بسبب جرائم حرب بحق الصحافيين في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
تقارير نشرة الاخبار
15:49
قوة الرضوان تقلق اسرائيل... فمن هي؟
0
أخبار لبنان
15:20
جميل السيد: أفادني بوصعب بعد لقائه هوكستين ألّا كلامًا واضحًا في قرار ١٧٠١ إلّا بعد انتهاء العمليات كلها
أخبار لبنان
15:20
جميل السيد: أفادني بوصعب بعد لقائه هوكستين ألّا كلامًا واضحًا في قرار ١٧٠١ إلّا بعد انتهاء العمليات كلها
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"ساد غورو" في لقاء خاص مع الـLBCI على هامش COP28: يجب أن نتحرك سريعاً لإنقاذ الكوكب
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"ساد غورو" في لقاء خاص مع الـLBCI على هامش COP28: يجب أن نتحرك سريعاً لإنقاذ الكوكب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يستضيف بطولة غرب آسيا لكرة السلة لتحت الـ14 سنة لأول مرة في تاريخ المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يستضيف بطولة غرب آسيا لكرة السلة لتحت الـ14 سنة لأول مرة في تاريخ المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بموظفين ملاحقين ومتوارين الحكومة تريد إعادة فتح الدوائر العقارية... وقاحة ما بعدها وقاحة!
تقارير نشرة الاخبار
13:53
بموظفين ملاحقين ومتوارين الحكومة تريد إعادة فتح الدوائر العقارية... وقاحة ما بعدها وقاحة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شركة IPT اللبنانية تطلق مبادرة للحفاظ على البيئة
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شركة IPT اللبنانية تطلق مبادرة للحفاظ على البيئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لأول مرة في لبنان... ١٠ نواب يوقعون على إقتراح قانون الكوتا النسائية في المجالس البلدية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
لأول مرة في لبنان... ١٠ نواب يوقعون على إقتراح قانون الكوتا النسائية في المجالس البلدية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:37
طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات للفترة الممتدة من 14 الحالي ولغاية 10 كانون الثاني المقبل
خبر عاجل
08:37
طيران الشرق الأوسط: جدول الرحلات للفترة الممتدة من 14 الحالي ولغاية 10 كانون الثاني المقبل
2
فنّ
07:08
وجيه صقر ينجو من حادث سير مروّع
فنّ
07:08
وجيه صقر ينجو من حادث سير مروّع
3
فنّ
06:36
نادين الراسي تثير بلبلة في مركز التسوّق... هذا ما فعلته قبل الأعياد المجيدة (فيديو)
فنّ
06:36
نادين الراسي تثير بلبلة في مركز التسوّق... هذا ما فعلته قبل الأعياد المجيدة (فيديو)
4
منوعات
13:05
طبعت وشماً باللغة العربية... هذا ما حلّ بسائحة أوروبية بعد اكتشافها معنى الكلمة الحقيقي! (فيديو)
منوعات
13:05
طبعت وشماً باللغة العربية... هذا ما حلّ بسائحة أوروبية بعد اكتشافها معنى الكلمة الحقيقي! (فيديو)
5
أخبار لبنان
05:03
عشرات الحالات المرضية في الجاهلية... ماذا يحدث؟
أخبار لبنان
05:03
عشرات الحالات المرضية في الجاهلية... ماذا يحدث؟
6
خبر عاجل
03:29
المتحدث بإسم وزارة الخارجية الاميركية سام ويربيرغ للـLBCI: لا جديد في زيارة هوكستين ولا رابط بين مفاوضات ترسيم الحدود والوضع مع اسرائيل وترسيم الحدود سيؤدي الى فائدة اقتصادية للشعب اللبناني
خبر عاجل
03:29
المتحدث بإسم وزارة الخارجية الاميركية سام ويربيرغ للـLBCI: لا جديد في زيارة هوكستين ولا رابط بين مفاوضات ترسيم الحدود والوضع مع اسرائيل وترسيم الحدود سيؤدي الى فائدة اقتصادية للشعب اللبناني
7
خبر عاجل
04:33
الراعي من صور: الحرب غير محصورة في غزّة ونخاف من امتدادها ونريد السلام وسنزور المراجع الإسلامية والمسيحية في المدينة كي نقول للجنوبيين نحن معكم وإلى جانبكم
خبر عاجل
04:33
الراعي من صور: الحرب غير محصورة في غزّة ونخاف من امتدادها ونريد السلام وسنزور المراجع الإسلامية والمسيحية في المدينة كي نقول للجنوبيين نحن معكم وإلى جانبكم
8
منوعات
04:15
حادثة كارثية… صيد الأرانب بين الإخوة أودى بحياته!
منوعات
04:15
حادثة كارثية… صيد الأرانب بين الإخوة أودى بحياته!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More