ترامب يحضر جلسة محكمة تنظر في قضية تضخيم الأصول

حضر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى محكمة، في نيويورك، تنظر في قضية احتيال عقاري، منتقدًا مجددًا المحاكمة بوصفها غير عادلة.

يُتهم ترامب، الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية، واثنين من أبنائه بتضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.

وجه ترامب انتقادات، قبل الجلسة، على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرا أن "القضية حُسمت ضدي قبل أن تبدأ".

ووصف ترامب، خلال جلسات المحاكمة، القاضي المكلف بالقضية آرثر إنغورون، بأنه "مجنون وغير متوازن" وانتقد المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس سوداء البشرة معتبرا أنها "فاسدة" و"عنصرية".