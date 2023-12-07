بلينكن: يجب وضع الأسس اللازمة لسلام دائم بين الفلسطينيين وإسرائيل

رأى وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن، أنّه لا تزال هناك فجوة، بين نية إسرائيل لحماية المدنيين والنتائج على الأرض، في غزة.

وأوضح، خلال مؤتمر صحافيّ، في واشنطن، عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد كاميرون، أنّ واشنطن تتحدث مع إسرائيل بشكل منتظم في شأن حماية المدنيين.

وذكر بلينكن أنّه يظل من الضروريّ أن تعطي إسرائيل الأولوية لحماية المدنيين. ولا تزال هناك فجوة بين، مثل ما قلت بالضبط عندما كنت هناك، النية في حماية المدنيين والنتائج الفعلية التي نراها على الأرض.

وقال: "يجب وضع الأسس اللازمة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين وإسرائيل.”

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الإدارة الأميركية تبذل قصارى جهدها لمنع اتساع رقعة الحرب، في غزة وعدم حصول تصعيد، في جبهات أخرى.