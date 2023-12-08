"إذا توجب أن أموت"... استشهاد الشاعر الفلسطيني رفعت العرعير بضربة إسرائيلية في غزة

استشهد الشاعر الفلسطيني رفعت العرعير في غارة إسرائيلية، حسبما أعلن مقربون منه ليل الخميس الجمعة، وهو كان أحد قادة جيل من الكتاب الغزاويين الشباب الذين راهنوا على الكتابة بالإنكليزية لإخبار قصصهم.



ورأى صديقه أحمد الناعوق على منصة إكس أن "اغتيال" رفعت أمر "مأسوي ومؤلم وفاضح" و"خسارة فادحة"، وذلك بعد غارات دامية شهدها شمال قطاع غزة مساء الخميس حسبما أعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس.



بدوره كتب صديقه الشاعر الغزاوي مصعب أبو توهة على فيسبوك أن قلبه "محطم" مضيفا "صديقي وزميلي رفعت العرعير قُتل مع عائلته منذ دقائق (...) لا أستطيع تصديق ذلك".



من جهته قال الكاتب والصحافي رمزي بارود عبر إكس "ارقد بسلام رفعت العرعير. سنظل نهتدي بحكمتك اليوم وإلى الأبد".



وأشاد به الموقع الأميركي المتخصص "لِيتْرِري هاب".



درّس العرعير الأدب الإنكليزي في الجامعة الإسلامية بغزة، وكان أحد مؤسسي مشروع "نحن لسنا أرقاما" الذي جمع مؤلفين من غزة بـ"مرشدين" في الخارج يساعدونهم في كتابة قصص عن واقعهم بالإنكليزية.



بعد أيام قليلة على بدء عملية إسرائيل البرية ردا على هجوم حماس في 7 تشرين الأول، قال العرعير إنه يرفض مغادرة شمال قطاع غزة الذين كان مركز القتال.



وكان قد نشر على منصة إكس قصيدة لاقت انتشارا بعنوان "إذا توجب أن أموت"، ختمها قائلا "فليبعث ذلك على الأمل، فليكن ذلك حكاية".