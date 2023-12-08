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اتهام نجل جو بايدن بالاحتيال الضريبي

أخبار دولية
2023-12-08 | 00:50
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اتهام نجل جو بايدن بالاحتيال الضريبي
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اتهام نجل جو بايدن بالاحتيال الضريبي

وُجّه الخميس اتهام بالتهرب الضريبي إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن وفقا لوثيقة قضائية وهو ثاني اتهام له على المستوى الفدرالي. 
     
وقال المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق إن هانتر (53 عاما) "تورط في مخطط لتجنب دفع ما لا يقل عن 1,4 مليون دولار خلال إقراراته الضريبية الفدرالية" المستحقة للفترة من 2016 إلى 2019.

أخبار دولية

هانتر بايدن

جو بايدن

الاحتيال الضريبي

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